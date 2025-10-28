به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیریت ادبیات و تاریخ دفاع مقدس اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گفت: فراخوان کنگره ملی شعر دفاع مقدس و مقاومت (بغض بلوط) در استان کهگیلویه و بویراحمد تمدید شد.

بنت‌الهدی احمدی افزود: این جشنواره با محور‌های بخش میراث‌های ماندگار دفاع مقدس، شهدا، رزمندگان، آزادگان، جانبازان، دفاع مقدس و شعر مقاومت اسلامی و امنیت ملی (داخلی و خارجی) برگزار می‌شود.

احمدی جنگ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، شعر دفاع مقدس با بهره گیری از مضامین عاشورایی، شعر دفاع مقدس، ولایت محوری و جهاد تبیین، پرچم، ایمان و امید، ایران قوی، هویت ملی، محرومیت زدایی و حرکت‌های جهادی، تجلی مردم در شعر دفاع مقدس (نقش زنان، روحانیون، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران و...)، شعر دفاع مقدس در موضوعات (کودک و نوجوان، طنز، سرود، ترانه، غزل، سپید و...) برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ در قالب فایل شعر به همراه مشخصات و شماره تماس از طریق پیام رسان ایتا و بله به شماره ۰۹۲۰۷۴۱۸۵۰۰ ارسال کنند.

مدیریت ادبیات و تاریخ دفاع مقدس اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان با بیان اینکه محدودیتی از نظر تعداد برای ارسال اشعار وجود ندارد، گفت: اشعار ارسالی قبلا در کتاب مستقل یا مشترک یا نشریه‌ای منتشر نشده باشد.

احمدی با اشاره به اینکه اشعار منتخب این جشنواره برای انتخاب آثار برتر در بخش ملی ارسال می‌شود افزود: شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را به آدرس دبیرخانه استانی به نشانی یاسوج_خیابان شاهد ۱۱_ پلاک ۸ اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت اشتان کهگیلویه و بویراحمد _مدیریت ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت ارسال کنند.