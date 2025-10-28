به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرایند دریافت کارت شرکت در آزمون از ۲۰ آبان از طریق مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir قابل دسترس است.

آدرس محل حوزه انتخابی هر داوطلب بر روی کارت ورود به جلسه آزمون درج شده است.

آزمون فقط بصورت تستی برگزار می‌شود. همچنین آزمون هوش و استعداد شغلی برای تمامی داوطلبان دانشگاهی و حوزوی برگزار می‌شود.

در زمان برگزاری آزمون استفاده از هر گونه کتاب قانون، جزوه ممنوع است.