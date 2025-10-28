پخش زنده
آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ در روز جمعه ۲۳ آبان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرایند دریافت کارت شرکت در آزمون از ۲۰ آبان از طریق مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir قابل دسترس است.
آدرس محل حوزه انتخابی هر داوطلب بر روی کارت ورود به جلسه آزمون درج شده است.
آزمون فقط بصورت تستی برگزار میشود. همچنین آزمون هوش و استعداد شغلی برای تمامی داوطلبان دانشگاهی و حوزوی برگزار میشود.
در زمان برگزاری آزمون استفاده از هر گونه کتاب قانون، جزوه ممنوع است.