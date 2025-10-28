پخش زنده
از آغاز سال جاری با مسدود شدن ۶۴ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان اردبیل از هدررفت بیش از نیممیلیون مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی جلوگیری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل داور بستام، مدیر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب شرکت آب منطقهای اردبیل در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اردبیل با بیان اینکه انسداد این ۶۴ حلقه چاه در راستای عملیاتیکردن برنامههای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی صورتگرفته است، اظهار کرد: با این اقدام از هدررفت بیش از نیممیلیون مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی جلوگیری شده است.
وی افزود: از آغاز سال جاری بیش از ۱۱۶ دستگاه کنتور هوشمند و حجمی بر روی چاههای مجاز سطح استان نصب شده است که با این اقدام نیز ۸۴ هزار مترمکعب در مصرف آب صرفهجویی شده است.
مدیر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب شرکت آب منطقهای اردبیل با اشاره به انجام عملیات تقلیل منصوبات بهعنوان یکی از راههای جلوگیری از هدررفت منابع آب زیرزمینی، عنوان کرد: در سال جاری بیش از ۸ مورد عملیات تقلیل منصوبات چاههای مجاز استان انجامیافته است.
بستام همچنین با اشاره به آغاز اجرای طرح داناب در مدارس دوره متوسطه استان، گفت: این طرح بهزودی با مشارکت بیش از ۳۰ هزار نفر دانشآموز در سطح استان شروع خواهد شد.
وی با قدردانی از همراهی و همکاری رسانههای استان در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب تصریح کرد: از آغاز سال جاری نشستهای متعددی با ائمه جمعه و جماعات شهرستانهای مختلف برگزار شده است تا از ظرفیت تبلیغی روحانیون استفاده شود.