به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل داور بستام، مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اردبیل با بیان اینکه انسداد این ۶۴ حلقه چاه در راستای عملیاتی‌کردن برنامه‌های طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی صورت‌گرفته است، اظهار کرد: با این اقدام از هدررفت بیش از نیم‌میلیون مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی جلوگیری شده است.

وی افزود: از آغاز سال جاری بیش از ۱۱۶ دستگاه کنتور هوشمند و حجمی بر روی چاه‌های مجاز سطح استان نصب شده است که با این اقدام نیز ۸۴ هزار مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی شده است.

مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با اشاره به انجام عملیات تقلیل منصوبات به‌عنوان یکی از راه‌های جلوگیری از هدررفت منابع آب زیرزمینی، عنوان کرد: در سال جاری بیش از ۸ مورد عملیات تقلیل منصوبات چاه‌های مجاز استان انجام‌یافته است.

بستام همچنین با اشاره به آغاز اجرای طرح داناب در مدارس دوره متوسطه استان، گفت: این طرح به‌زودی با مشارکت بیش از ۳۰ هزار نفر دانش‌آموز در سطح استان شروع خواهد شد.

وی با قدردانی از همراهی و همکاری رسانه‌های استان در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب تصریح کرد: از آغاز سال جاری نشست‌های متعددی با ائمه جمعه و جماعات شهرستان‌های مختلف برگزار شده است تا از ظرفیت تبلیغی روحانیون استفاده شود.