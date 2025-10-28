پخش زنده
ایران قهرمان رقابتهای تیراندازی با کمان قهرمانی ارتشهای جهان (سیزم) شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی ارتشهای جهان با حضور کشورهای روسیه، ایران، ترکیه، نیجریه و تونس در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
نمایندگان کشورمان در این مسابقات ۷ مدال طلا، ۵ نقره و ۵ برنز کسب کردند. در این مسابقات تیمهای ترکیه و روسیه دوم و سوم شدند. این دومین میزبانی ایران در رقابتهای تیراندازی با کمان سیزم بود، نخستین میزبانی سال ۱۳۹۷ به ایران اعطا شد.