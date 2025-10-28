سرپرست فرمانداری اهواز گفت: مدرسه ۱۲ کلاسه پردیس ایران نخستین مدرسه طرح ملی عدالت آموزشی در اهواز با امکانات آموزشی و ورزشی مناسب، در مدت پنج ماه با حمایت رئیس‌ جمهور، پیگیری‌های استاندار خوزستان و با مشارکت خیران و مردم در اهواز در آستانه افتتاح قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالعظیم شمخانی در بازدید از مدرسه ۱۲ کلاسه پردیس ایران در اهواز، با قدردانی از حمایت‌ها و تاکید آقای پزشکیان رئیس‌ جمهور و پیگیری‌های آقای موالی زاده استاندار خوزستان در تسریع اجرای این طرح گفت: مدرسه ۱۲ کلاسه "پردیس ایران" با زیربنای آموزشی استاندارد و امکانات ورزشی کامل، در زمینی با مساحت مطلوب و ظرف مدت تنها پنج ماه احداث و آماده بهره‌برداری است.

وی ادامه داد: احداث این مجموعه آموزشی نتیجه همدلی و تلاش مشترک مردم، خیران مدرسه‌ساز و نیرو‌های جهادی است که با حمایت‌ها و رهنمود‌های آقای پزشکیان رئیس‌ جمهور به سرانجام رسید.

سرپرست فرمانداری اهواز افزود: حضور رئیس‌ جمهور در آیین کلنگ‌زنی این طرح، شور و نشاط ویژه‌ای در میان مردم منطقه ایجاد کرد و موجب تسریع روند احداث این طرح شد.

شمخانی تأکید کرد: توسعه فضا‌های آموزشی یکی از اولویت‌های اصلی فرمانداری اهواز است و تلاش می‌شود تا با تداوم این مسیر، گام‌های موثری در عدالت آموزشی و توسعه مناطق کم‌برخوردار برداشته شود.

وی گفت: این طرح ۱۲ کلاسه برای حدود ۳۶۰ تا ۴۰۰ دانش‌آموز قابل استفاده بوده و مجهز به کلاس درس، آزمایشگاه، سیستم انرژی خورشیدی، سیستم هوشمندسازی، زمین بازی چمن مصنوعی و فضای سبز است.

این مدرسه دخترانه و برای مقطع متوسطه خواهد بود و نام "پردیس ایران" برای آن انتخاب شده است.

مجموعه آموزشی "پردیس ایران" در زمینی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای یک هزار و ۴۱۷ مترمربع در کمترین زمان ممکن احداث شده است.

اعتبارات این طرح از محل منابع استانی طرح‌های عمرانی تأمین شده و مدرسه با شاخصه‌های سبز، پایدار و الهام‌بخش برای نسل‌های آینده تأسیس شده است.

عبدالعظیم شمخانی سرپرست فرمانداری اهواز به منظور بررسی روند پیشرفت فیزیکی مدرسه پردیس ایران در اهواز نخستین مدرسه طرح ملی عدالت آموزشی، به همراه سعیدی پور مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان، بهمن یوسفی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اهواز، و جمعی از مسئولین از این فضای آموزشی بازدید کردند.