رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش با تأکید بر برنامه‌ریزی مستمر برای ارتقای توان دفاعی، از پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه پدافند هوایی خبر داد و گفت: خودکفایی در تولید تجهیزات نظامی، هدف اصلی و استراتژیک نیرو‌های مسلح است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گویی، درباره توانمندی نیرو‌های مسلح پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با تأکید بر اینکه وضعیت توانمندی نیرو‌های مسلح بسیار خوب است، اظهار داشت: توانمندی ما همواره در سطح مطلوبی قرار داشته است.

دریادار سیاری با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای افزایش قدرت رزمی، افزود: همواره مطابق روال معمول، در حال کار، تلاش و برنامه‌ریزی هستیم تا توان رزمی خود را ارتقاء دهیم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش به برخی اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر واردات تجهیزات دفاعی و نظامی اشاره و خاطرنشان کرد: تلاش و تمرکز ما همواره بر خودکفایی و تأمین تجهیزات مورد نیاز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، بوده است.

وی ادامه داد: این رویکرد از ابتدای انقلاب اسلامی تداوم داشته و با همین استراتژی پیش رفتیم؛ امیدواریم بتوانیم این مسیر را توسعه داده و با دقت بیشتری آن را ارتقاء دهیم که این هدف اصلی ما محسوب می‌شود.

دریادار سیاری به ارتقای سامانه‌های پدافندی نیز اشاره و با بیان اینکه در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، عنوان کرد: پس از هر جنگی، نقاط ضعف و قوت به خوبی شناسایی می‌شود و ما برای توسعه نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، تلاش گسترده‌ای کردیم که خوشبختانه به پیشرفت‌های بسیار خوبی نیز دست یافتیم.