به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: زنده‌یاد امیررضا پور اسمعلی، ۱۶ساله، اهل و ساکن اردبیل، به دنبال تصادف رانندگی در بخش ICU جراحی بیمارستان فاطمی اردبیل بستری شده بود.

وی افزود: علی‌رغم مراقبت‌های درمانی و وجود علائم مرگ مغزی و پس از تشخیص و تأیید توسط متخصصین و کوردیناتور‌های واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با رضایت خانواده ایشان، بامداد روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران اعزام شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از این اقدام خداپسندانه گفت: فرد مرگ مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه نبض و فشارخون قابل‌اندازه‌گیری دارد، بنابراین بدن همچنان قادر به حفظ تعادل عملکرد‌های مختلف بدن است؛ اما این وضعیت تنها با پشتیبانی دستگاه‌ها ممکن شده است.

فرزانه تصریح کرد: عامل تعیین‌کننده، عدم توانایی فرد مرگ مغزی در داشتن تنفس طبیعی است و تنفس با یک دستگاه (تهویه مکانیکی یا تنفس مصنوعی) انجام می‌شود، چون در غیر این صورت قلب و سیستم گردش خون نیز از کار خواهند ایستاد.