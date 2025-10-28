پخش زنده
دهمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: زندهیاد امیررضا پور اسمعلی، ۱۶ساله، اهل و ساکن اردبیل، به دنبال تصادف رانندگی در بخش ICU جراحی بیمارستان فاطمی اردبیل بستری شده بود.
وی افزود: علیرغم مراقبتهای درمانی و وجود علائم مرگ مغزی و پس از تشخیص و تأیید توسط متخصصین و کوردیناتورهای واحد فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با رضایت خانواده ایشان، بامداد روز سهشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران اعزام شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از این اقدام خداپسندانه گفت: فرد مرگ مغزی در بخش مراقبتهای ویژه نبض و فشارخون قابلاندازهگیری دارد، بنابراین بدن همچنان قادر به حفظ تعادل عملکردهای مختلف بدن است؛ اما این وضعیت تنها با پشتیبانی دستگاهها ممکن شده است.
فرزانه تصریح کرد: عامل تعیینکننده، عدم توانایی فرد مرگ مغزی در داشتن تنفس طبیعی است و تنفس با یک دستگاه (تهویه مکانیکی یا تنفس مصنوعی) انجام میشود، چون در غیر این صورت قلب و سیستم گردش خون نیز از کار خواهند ایستاد.