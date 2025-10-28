به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی گفت: حجم فعالیت‌ها در مسیر پیش روی این میدان، معادل دو برابر فعالیت‌های عظیمی است که تاکنون انجام شده است.

وی افزود: این شرکت قدمتی بیش از بیست سال دارد و بزرگ‌ترین فعالیت‌های توسعه‌ای همراه با بیشترین نرخ گردش مالی و سرمایه‌گذاری کشور طی ۲ دهه‌ی گذشته در این شرکت انجام شده است.

دهقانی با بیان اینکه شرکت نفت و گاز پارس با تأمین بیش از ۷۰ درصد گاز و خوراک ۴۰ درصد بنزین تولیدی کشور، بیشترین سهم را در تأمین سبد انرژی ملی دارد، افزود: شرکت نفت و گاز پارس بزرگ‌ترین مجموعه‌ی صنعتی و تولیدی کشور است و سایر شاخص‌های این شرکت نیز متأثر از همین ویژگی‌ها شکل گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه این شرکت از سرمایه انسانی ارزشمند، متخصص، با تحصیلات عالی، تجربه‌های ارزشمند و توانمندی‌های بسیار برخوردار است، گفت: شرکت نفت و گاز پارس درس‌آموخته‌های بسیاری دارد که این درس‌آموخته‌ها قابلیت آن را دارد که به استاندارد‌های بین‌المللی تبدیل شود و اگر این تجربه‌ها ثبت و به آنها توجه شود، می‌تواند در سطح جهانی مورد استفاده قرار گیرد.

دهقانی با اشاره به چشم‌انداز و افق پیش روی این شرکت بیان کرد: در بخش توسعه و نگهداشت تولید گاز، مسیر بسیار حساسی را در پیش داریم، چرا که میدان گازی پارس جنوبی، بزرگ‌ترین میدان گازی جهان و میدان مشترک با رقیبی قدرتمند به شمار می‌رود که اکنون وارد نیمه‌ی دوم عمر خود شده است و در این دوره، استاندارد‌ها و روش‌های جدیدی برای برداشت و بهره‌برداری مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های آینده، باید فناوری‌ها نوینی برای مدیریت برداشت و افزایش ضریب تولید در این میدان به‌کار گرفته شود، گفت: حجم فعالیت‌ها در مسیر پیش روی شرکت، ۲ برابر فعالیت‌های بزرگی است که تاکنون انجام شده است. همچنین با توجه به هدررفت میلیارد‌ها دلار انرژی سالانه در کشور، باید اصلاح سیاست‌ها و بهینه‌سازی مصرف در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، تعدد بازیگران و تصمیم‌گیری‌های پراکنده را از موانع تحقق اصلاحات بنیادی در کشور دانست و گفت: این در حالی است که حتی تغییرات بسیار جزئی در بهبود فرآیند‌ها می‌تواند سبب کسب میلیارد‌ها دلار از طریق افزایش بهره‌وری شود، افزون بر آن، رویکرد تعالی سازمانی کمک می‌کند تا بتوانیم جنبه‌هایی از فعالیت‌ها را که از دیدمان پنهان مانده، دوباره ببینیم و اصلاح کنیم و بیش از پیش در مسیر رشد و پویایی سازمان قدم برداریم.