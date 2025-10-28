ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیبرسان به سلامت
رضا احسانی-معاون دادستان عمومی انقلاب اراک در امور فضای مجازی گفت: تبلیغ کالاهای آسیبرسان به سلامت جرم بوده و پیگرد قانونی دارد.
رضا احسانی درخصوص افزایش تبلیغات کالا و محصولات در فضای اجتماعی گفت: فعالان فضای مجازی بایستی نسبت به قانون ممنوعیت کالاهای آسیبرسان به سلامت واقف باشند.
او افزود: براساس این قانون چنانچه اشخاصی در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ کالاها و محصولات آرایشی و بهداشتی، و دارویی و درمانی فاقد تائیدیه لازم از مراجع قانونی، کنند جدای از اینکه جرم بوده و تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند، اگر در اثر استفاده از این محصولات هم آسیبی به شهروندی وارد شود مسئولیت کیفری و مدنی هم مضاعف متوجه آنان خواهد شد.
معاون دادستان عمومی انقلاب اراک در امور فضای مجازی خطاب به فعالین فضای مجازی تاکید کرد: فعالان این حوزه حتما درخصوص تبلیغ محصولات آرایشی، بهداشتی و دارویی و درمانی حساسیت ویژه و دقت مضاعف داشته باشند تا مبادا سبب تبلیغ کالایی شوند که به سلامت اشخاص و شهروندان لطمه میزند.