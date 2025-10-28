امیر پذیرفته و حنیف قاسمعلی زاده جایزه بهترین فیلم مستند ایران چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را برای «روبارو» دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،آئین پایانی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران در زمین تنیس مجموعه ایران مال برگزار شد.

در این دوره از جشنواره که با تقدیر از پیشکسوتان و اجرای موسیقی همراه بود، برگ زرین، لوح و هدیه نقدی بهترین فیلم مستند مسابقه سینمای ایران، به امیر پذیرفته کارگردان و حنیف قاسمعلی زاده تهیه کننده مستند «روبارو» از رفسنجان رسید.

پذیرفته پس از دریافت جایزه، گفت: طی این مدت همسر و دختر من متحمل مشکلات بسیاری شدند و از آن‌ها تشکر می‌کنم. ضمن اینکه جایزه خود را به مردم شریف شهر رفسنجان تقدیم می‌کنم.

استاندار کرمان هم در پیامی در شبکه های اجتماعی، کسب جایزه بهترین فیلم مستند ایران در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران توسط هنرمندان رفسنجانی را تبریک گفت

محمدعلی طالبی نوشت:

کسب جایزه بهترین فیلم مستند ایران در چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را به «امیر پذیرفته» و «حنیف قاسمعلی‌زاده» هنرمندان عزیز رفسنجانی برای فیلم «روبارو» تبریک می‌گویم