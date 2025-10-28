به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «آرمان عزیز» امروز سه شنبه ۶ آبان ساعت ۲۲:۳۰ برای بینندگان پخش می‌شود.

این مستند به معرفی شهید طلبه آرمان علی وردی می‌پردازد که در آن با خانواده و دوستان شهید درباره ویژگی‌های اخلاقی وی گفت‌و‌گو شده است.

این مستند با محوریت روایت آسمانی شدن این شهید طلبه و با نگاهی به ویژگی‌های اخلاقی و تشییع با شکوه و خاکسپاری پیکر پاک او ساخته شده است.

آرمان علی‌وردی در ۱۳ تیر سال ۱۳۸۰ در تهران متولد شد و پس از گذراندن دوره تحصیلات متوسطه به حوزه آیت‌الله مجتهدی (ره) رفت.

شهید علی وردی در مدت حضور در حوزه علمیه با تعدادی از طلاب در یک کانون قرآنی فعالیت‌های قرآنی داشت و مدتی هم در کار‌های جهادی شرکت کرد.

وی در جریان اغتشاشات پاییز سال ۱۴۰۱ چند بار همراه با یگان بسیج به ماموریت کنترل اغتشاش‌گران رفت تا این‌که در چهارم آبان، بعد از شرکت در کلاس‌های حوزه علمیه، به جمع همرزمان خود در شهرک اکباتان پیوست ولی از سوی عده‌ای اغتشاشگر مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت خون‌ریزی و جراحت‌های وارده در روز جمعه ۶ آبان به شهادت رسید.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۱۱ آبان سال ۱۴۰۱ در دیدار با صد‌ها تن از دانش آموزان از شهید علی وردی با نام «آرمان عزیز» یاد کردند و این سوال را مطرح کردند که «آن طلبه جوان و متدین و حزب اللهی، آرمان عزیز که در تهران زیر شکنجه به شهادت رسید و پیکر او را در خیابان رها کردند، چه گناهی کرده بود؟ »