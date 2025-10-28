۳۹۰ پرستار البرزی حامی ۵۲۰ کودک نیازمند شدند
همزمان با میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، ۳۹۰ پرستار نیکوکار استان البرز سرپرستی ۵۲۰ نفر از فرزندان یتیم و محسنین تحت حمایت این نهاد را برعهده گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز، با تبریک این روز و قدردانی از جامعه پرستاری، گفت: پرستاران با تداوم روح ایثار و مهربانی، اینبار در عرصهای فراتر از خدمت درمانی، با حمایت از کودکان نیازمند، معنای حقیقی پرستاری از جان و دل را به نمایش گذاشتند.»
رضا البرزی افزود: امروز ۳۹۰ پرستار نوعدوست استان، حامی ۵۲۰ فرزند یتیم و محسنین هستند؛ اقدامی که نمادی از عشق، انسانیت و تداوم فرهنگ احسان در جامعه است.
البرزی در ادامه با اشاره به گسترش طرح اکرام ایتام و محسنین در البرز اظهار کرد: در حال حاضر ۵۳ هزار حامی نیکوکار سرپرستی ۹۸۷۱ فرزند یتیم و محسنین را برعهده دارند و این همراهی، پشتوانهای ارزشمند برای آینده فرزندان نیازمند استان است.
مدیرکل کمیته امداد البرز با اشاره به نیازهای باقیمانده گفت: «در حال حاضر ۱۸۴۹ فرزند یتیم و ۸۰۲۲ فرزند محسنین همچنان در انتظار حمایت هستند. از خیران و مردم نیکوکار دعوت میکنیم با پیوستن به این طرح، لبخند و امید را به زندگی این کودکان هدیه دهند.نیکوکاران میتوانند برای مشارکت در طرح اکرام، عدد ۲۶ را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ ارسال کنند.