«شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان که در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای شرکت در نشست بین‌المللی سرمایه‌گذاری به ریاض سفر کرده با «محمد بن سلمان» ولیعهد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»؛ در این دیدار دو طرف گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی و تقویت روابط تاریخی و برادرانه اسلام‌آباد و ریاض را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان در این دیدار از حمایت و تعهد شخصی ولیعهد عربستان در پیشبرد چشم‌انداز مشترک دو کشور برای همکاری و شکوفایی اقتصادی قدردانی کرد و روابط دوجانبه را «نماد برادری و اعتماد متقابل» میان دو ملت خواند.

در این نشست «اسحاق دار» معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه، «سید عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان و شماری از اعضای ارشد کابینه دو کشور نیز حضور داشتند.

طرفین همچنین راه‌های تازه برای تقویت روابط اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری در بخش‌های انرژی و زیرساخت را بررسی کرده و بر تداوم هماهنگی‌های نزدیک در مسیر توسعه همکاری‌ها اقتصادی توافق کردند.

در همین حال عربستان سعودی در چارچوب حمایت‌های اقتصادی خود از اسلام‌آباد، تسهیلات مالی یک میلیارد دلاری برای تأمین نفت پاکستان در سال مالی جاری ۲۰۲۵–۲۰۲۶ را تمدید کرده و همچنین وعده داده است ۵ میلیارد دلار سپرده ارزی خود در بانک مرکزی پاکستان را نیز مجدداً تمدید کند.

به گفته مقام‌های وزارت دارایی پاکستان، این اقدام ریاض به اسلام‌آباد در تأمین نیاز‌های انرژی، کاهش فشار بر ذخایر ارزی و ثبات اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. سپرده‌های عربستان که با بهره سالانه ۴ درصد تمدید می‌شوند تاکنون حدود ۱.۴۵ تریلیون روپیه ارزش داشته و به‌عنوان حمایت بودجه‌ای از حساب‌های خارجی پاکستان اختصاص یافته‌اند.

در سه‌ماهه نخست سال مالی جاری نیز پاکستان بیش از ۸۵ میلیارد روپیه معادل ۳۰۰ میلیون دلار نفت وارداتی تحت همین تسهیلات دریافت کرده است.

ناظران اقتصادی می‌گویند این حمایت‌های مالی در کنار توافق دفاعی راهبردی اخیر میان دو کشور نشان‌دهنده عمق روابط و اعتماد متقابل میان اسلام‌آباد و ریاض است.