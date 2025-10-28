بسته «بدون تعارف» این هفته به سه چالش مهم مازندران پرداخت: زیرمیزی در سلامت، خشکی دریاچه الندان و رانش زمین در پل سفید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بسته «بدون تعارف» این هفته به سه موضوع پرداخت: ادامه معضل «زیرمیزی» در حوزه سلامت علیرغم هشدارها، خشک شدن دریاچه الندان و قطع درختان در آن، و رانش زمین در پل سفید که به گفته مردم، با بوروکراسی اداری مسئولان مواجه شده است.

۱. معضل زیرمیزی در سایه فقدان قانونی محکم

حسین قبادی در بسته «بدون تعارف» این هفته در نخستین سوژه خود به مسئله «زیرمیزی» در نشست خبری مدیرکل بیمه سلامت استان پرداخت. این گزارش تأکید کرد که تداوم این معضل نشان‌دهنده نبود قوانین بازدارنده و اجرایی جدی برای مهار آن است.

۲. خشکی دریاچه الندان و قطع درختان؛ بلایای طبیعی یا انسانی؟

سوژه دوم به تغییرات چشمگیر دریاچه الندان اختصاص داشت. اگرچه خشکی این دریاچه در پاییز ۱۴۰۴ را می‌توان به تغییرات اقلیمی و کم‌بارشی نسبت داد، اما گزارش برنامه از قطع درختان داخل دریاچه به عنوان موضوعی تامل‌برانگیز یاد کرد که نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.

۳. رانش زمین در پل سفید و گلایه از بوروکراسی اداری

سومین محور برنامه، معضل دیرینه رانش زمین در مناطق مختلف شهر پل سفید بود. بر اساس این گزارش، مردم این شهر از مسئولان گله دارند که به دلیل درگیر شدن در بوروکراسی اداری، عمق این فاجعه را ندیده‌اند و برای حل اساسی آن اقدامی صورت نگرفته است.