دسترسی مردم به سامانه رفاه ایرانیان باید شفاف شود
رئیس مجلس با بیان اینکه کالابرگ الکترونیکی، گام دولت و مجلس برای توزیع عادلانه سبد کالاهای اساسی است گفت: دسترسی مردم به اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان و دهک بندی باید شفاف شود.
و به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهکبندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی گفت: منظور از دهک سندی است که باید به صورت دقیق و بر اساس کدملی برای افراد تصمیم بگیریم بنابراین ضروری است اطلاعات دقیقی در مورد سامانه و افراد و گروههایی که مشخص و طبقه بندی شدهاند و باید به صورت دقیق به آنها توجه شود، به ما ارائه شود.
وی افزود: همچنین در مورد ساز وکار دسترسی مردم به سامانه برای مشاهده وضعیت دهک بندی نیز ضروری است اطلاعات دقیق به مجلس داده شود تا مردم و مجلس در جریان این موضوع قرار گیرند.
رئیس قوه مقننه کشورمان خطاب به میدری، یادآور شد: شما از موضوع سامانه عبور کردید و اعلام کردید که در نشست دیگری در مورد پشتیبانی از دهکها توضیحات لازم را ارائه کنید، اما در این مورد قانون وجود دارد و چندین سال است که در این رابطه به قانون توجه نمیشود و خلاف قانون عمل میشود البته این موضوع تنها مختص این دولت نیست بلکه دولت قبل نیز تخلف کرده است.
وی افزود: دولت چهاردهم از ابتدا به دنبال حذف یارانه دهکهای بالا، اما در عمل قادر به حذف این موضوع نیست و یا دادهها اشتباه بوده و یا سیستم دارای ایراد است و اکنون مهمترین موضوع ما این است که سالها است سامانه رفاه ایرانیان ایجاد شده و بر اساس قانون باید ارتباط دوجانبه وجود داشته باشد تا هر فرد بتواند وضعیت خود را مشاهده کرده و از دلایل حذف یا اضافه شدن به دهکهای مختلف آگاه شود و نیاز است در این رابطه توضیحاتی داده شود. باید بر اساس توضیحات امروز وزیر کار مشخص شود که مردم چگونه به سامانه رفاه ایرانیان دسترسی داشته باشند؛ دولت و مجلس تصمیم گرفتهاند که در آبانماه به طور حتم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را که با هدف توزیع عادلانه سبد کالای اساسی انجام میشود اجرایی کنند و اصل این تصمیم قانونی و مورد تأیید است و باید بدانیم که چگونه به شما برای اجرای این مهم کمک کنیم.
بهای تمامشده پرورش مرغ کیلویی ۱۳۰ هزار تومان میشود؛ چرا قیمتها به ۱۷۰ هزار تومان رسیده؟
قالیباف همچنین گفت: بخش عمدهای از واردات نهادهها با ارز ترجیحی انجام میشود، یعنی بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت، ۴ میلیون و ۵۰۰ تن جو، ۲ میلیون و ۵۰۰ تن کنجاله سویا و ۳ میلیون تن دانه سویا که وارد میشود. حال این سوال برای همه وجود دارد، البته ممکن است پاسخ آن برای من روشن است، اما مردم میخواهند بدانند که چرا با وجود آنکه همه نیازهای نهادههای کشور نسبت به تولیداتی که در کشور انجام میشود با این حجم واردات و با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی انجام میشود. مرغ باید به کیلویی ۱۶۰ الی ۱۷۰ هزار تومان برسد. ما این را هم متوجه هستیم که ضریب ارزش نرخ برق و دستمزد کارگر را باید حساب کنیم، اما وقتی ضرب و تقسیم میکنیم (بهای تمام شده) حداکثر ۱۳۰ هزار تومان میشود، اما چرا در بازار ۱۶۰ الی ۱۷۰ هزار تومان به فروش میرسد؟ و چرا در بازار مرغ سالم دیده نمیشود و اکثرا قطعه قطعه شده و به کیلویی ۲۵۰ هزار تومان میرسد؟ افرادی که میخواهند مصرف کنند باید بدانند؛ لذا این موضوع را هم روشن کنید که وقتی ارز دولتی داده میشود چرا خروجی آن در قیمتهای بازار مشاهده نمیشود.