به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل وحید سیدخلیل‌اللهی در نشست با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل، اظهار کرد: تلاش ما بر این است تا در کمترین زمان تعهدات خود را به مراکز طرف قرارداد خود پرداخت کنیم تا ارائه خدمات با کیفیت و رضایت‌بخشی را از سوی آنها به بیمه‌شدگان نظاره‌گر باشیم.

وی به نسخه پیچی الکترونیکی در سال‌های اخیر به عنوان یک حرکت تحول‌آفرین در بیمه سلامت اشاره کرد و افزود: با الکترونیکی شدن فرآینده نسخه‌نویسی، مدیریت بهینه منابع درمان و نظارت عالی دولت بر سیستم درمانی میسر شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل تصریح کرد: نحوه بهره‌مندی بیمه شدگان در این فرآیند با نظارت بیشتر انجام شده و در عین حال به نحوه عملکرد مؤسسات درمانی و تشخیصی نیز نظارت می‌شود.

خلیل‌اللهی گفت: در استان اردبیل ما با یک‌هزار و ۳۹۶ مراکز درمانی و تشخیصی طرف قرارداد هستیم که ۹۵ درصد مؤسسات درمانی استان اردبیل را شامل می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است تا با تعامل بهتر با این مجموعه‌ها بتوانیم زمینه و بستر ارائه خدمات کیفی‌تری به بیمه‌شدگان را از سوی این مجموعه‌ها فراهم کنیم.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل اضافه کرد: برای بیماران خاص و صعب‌العلاج، افراد نابارور و مبتلایان به دیابت که از بیماران نشاندار هستند، هزینه‌های درمانی بر اساس مقررات به صورت ویژه تعهد شده و پرداخت می‌شود.

خلیل‌اللهی بیان کرد: تلاش ما بر این است تا وضعیت بهتری را در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان فراهم کنیم تا رضایتمندی جامعه هدف در بیمه سلامت بیش از گذشته مهیا شود.

وی در ادامه یادآور شد: نزدیک به تمامی مؤسسات درمانی و تشخیصی استان طرف قرارداد با بیمه سلامت هستند و در این راستا همچنان در صدد توسعه برنامه‌های قرارداد و انجام تعهدات با همکاری مؤسسات درمانی و بهداشتی هستیم.

در این نشست سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل نیز با تبریک هفته بیمه سلامت و قدردانی از تلاش پرسنل این مجموعه، اطلاع‌رسانی و تبیین بیشتر خدمات و تعهدات بیمه سلامت را خواستار شد.

ابراهیم امامی تصریح کرد: فرآیند طبابت و درمان و نحوه تجویز و مصرف خودسرانه دارو و مراجعات مکرر به پاراکلینیک‌ها باید اصلاح شود که این امر مستلزم نظارت از طرف بیمه‌ها و نهاد‌های بازرسی و نظارتی است.