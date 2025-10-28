رادیو فرهنگ همزمان با ایام سالروز تصویب کاپیتولاسیون و سالروز سخنرانی تاریخی امام خمینی (ره) در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم و در آستانه یوم الله ۱۳ آبان، برنامه‌های ویژه؛ با محوریت «استکبارستیزی، آگاهی و خودباوری» را برای روز دانش‌آموز و هفته استکبار ستیزی تدارک دیده است.

رادیو فرهنگ، با برنامه‌های استکبار ستیزی صدای بیداری و خودباوری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو فرهنگ همزمان با این مناسبت‌ها، با مجموعه‌ای از برنامه‌های ویژه از بامداد تا شامگاه ، روایتگر هوشیاری نسل نوجوان و روحیه استکبارستیزی ملت ایران می‌شود.

این شبکه با تولید برنامه‌هایی از سوم تا سیزدهم آبان ماه با بیش از ده ساعت برنامه موضوع‌ محور، تلاش دارد تا مفهوم «دانش به مثابه قدرت» و «فرهنگ مقاومت» را در قالب گفت‌و‌گو، مستند و روایت‌های فرهنگی بازتاب دهد.

در آستانه ۱۳ آبان ماه شبکه رادیویی فرهنگ با رویکردی تحلیلی و فرهنگی، برنامه‌های ویژه را برای گرامیداشت روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تدارک دیده است.

در این روز، برنامه «صبح به‌وقت فرهنگ» از ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۵۵ صبح با محور آگاهی، هوشیاری نسل جوان و استکبارستیزی در نگاه تعلیم و تربیت از گروه جامعه و کتاب پخش می‌شود.

این بخش با تهیه‌کنندگی سیدهادی موسوی‌نژاد و مریم مقدسی میزبان کارشناسان تعلیم و تربیت است که از نقش آموزش و پرورش و نهاد‌های مربوط در تربیت نسل دانش‌آموزی برای رسیدن به اهداف ارزش های انقلاب اسلامی و روحیه مقاومت و استقلال فکری در میان دانش‌آموزان و یادواره شهیدان و ایثارگران واقعه تسخیر لانه جاسوسی – بیان واقعه‌ ۱۳ آبان سخن می‌گویند و در ویژه برنامه روز سیزدهم ابان ماه نیز به شناسایی روایت‌های تحریف‌گر آمریکا از زبان کارشناسان برنامه پرداخته می‌شود و در ویژه برنامه‌ای از ساعت۹ صبح این شبکه رادیویی با پخش گزارش‌هایی از شهرستان‌ها، بازتاب‌دهنده حضور نوجوانان و جوانان و خانواده‌ها در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان است.

برنامه «سرزمین من» نیز به تهیه کنندگی محمدرضا حیدری با تحلیل وقایع و زمینه‌های تاریخی منتهی به تسخیر لانه جاسوسی ساعت ۱۳ پخش می‌شود.

گفت‌و‌گو با پژوهشگران معاصر مانند رضا مختاری اصفهانی و محمد ساجدی و … درباره این روز بخش ویژه این مجله رادیویی را تشکیل می‌دهد همچنین بخش «امپراتوری دروغ» با کارشناسی حجت الاسلام کشوری به نقش مردم در تداوم مبارزه فرهنگی با استکباراختصاص دارد که از چهارم تا سیزدهم آبان پخش می‌شود.

در ادامه، «مستند فرهنگ» با مرور اسنادی بر بیانیه‌ها، خاطرات و وقایع تاریخی مربوط به تسخیر لانه جاسوسی و نقش دانش‌آموزان در آن روز تاریخی، مستندی برای بازخوانی تسخیر لانه جاسوسی است ، همچنین مستند از یکی از دانش‌آموزان شهید دفاع مقدس۱۲ روزه در این ایام ساعت ۱۴:۳۰ پخش می‌شود و ۱۹:۳۰ بازپخش دارد.

در بخش عصرگاهی، «ققنوس» ساعت ۱۵ در گفت‌و‌گو با نویسندگان و صاحب‌نظران حوزه مطالعات نوجوان، به بررسی تصویر مقاومت و خودباوری در ادبیات کودک و نوجوان اختصاص دارد.

«روشن‌تر از فریاد» در این ایام ساعت ۱۹ با افشای حقیقت جنایات آمریکا در بخش کارشناسی، با همراهی دکتر عباسعلی رهبر، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌پردازد که به واکاوی یکی از محور‌های سیاست‌های خصمانه آمریکا اختصاص دارد.

در بخش مردمی (voxpop)، صدای افکار عمومی درباره آمریکا پخش خواهد شد؛ در کنار این بخش‌ها، صدای بزرگان انقلاب از جمله بیاناتی از امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب، شهید آیت‌الله بهشتی، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر رجال مقاومت، که تصویری صریح و بی‌پرده از ماهیت آمریکا و استکبار جهانی ارائه می‌دهند پخش می‌شود.

«سایه روشن تاریخ» نیر شنبه دهم آبان ماه با تحلیل وقایع و زمینه‌های تاریخی منتهی به تسخیر لانه جاسوسی و بخش ویژه «بررسی ابعاد منطقه‌ای جنایات آمریکا» ساعت ۱۸:۱۰ روانه آنتن می‌شود.

معرفی کتاب‌های مرتبط با موضوع روز دانش‌آموز و تسخیر لانه جاسوسی نیز موضوع «کتاب فرهنگ» دوشنبه است که ساعت۲۰ پخش می‌شود.

«از همدلی تا هم زبانی» نیز ساعت ۱۳:۵۵ با پخش کلام مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) به مناسبت روز ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا دیکر برنامه ویژه رادیو فرهنگ است.

رادیو فرهنگ در هفته استکبار ستیزی، بر مدار دانایی و هویت ملی، روایتگر صدای نوجوان ایرانی و مردم ظلم ستیز است که میان آموزش و بیداری، معنای تازه‌ای از مقاومت می‌جوید؛ نسلی که فرهنگ را نه حافظه گذشته، بلکه سرمایه فردای ایران می‌داند.