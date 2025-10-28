به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ عزیزی به بیان بخشی از پرونده‌های خاص پلیس که با شیوه‌های گوناگون قاچاقچیان سعی در گمراه کردن پلیس و انتقال موادمخدر در نیمه نخست امسال داشتند، پرداخت و افزود: در یکی از پرونده‌ها شخصی به شیوه انباری و شکمی، اقدام به آب بندی موادمخدر از نوع هروئین در بسته‌های کوچک و بلعیدن آن کرده بود.

او گغت: این فرد قصد انتقال مواد مخدر از استان‌های جنوبی به یکی از شهرستان‌ها همدان با استفاده از خودرو‌های عمومی را داشت که شناسایی و دستگیر و پس از انتقال به بیمارستان، مواد مخدر جاسازی شده در شکم این فرد زیرنظر پزشک، کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان همدان تأکید کرد: همچنین در ۲ عملیات دیگر قاچاقچیان اقدام به انتقال ۲۵۰ و ۳۵۰ گرم شیشه با روش بلعی را داشتند که در عملیات فرا استانی شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ عزیزی گفت: یک قاچاقچی هم در پوشش جابجایی احشام با نیسان اقدام به قرار دادن تخته پشت وانت و جداسازی محل اختفای مواد مخدر با دام کرده بود.

او تصریح کرد: متهم ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک را در قوطی نوشابه جاسازی کرده بود که با اشرافیت پلیس شناسایی و کشف شد.