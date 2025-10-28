به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حاجیه خانم فاطمه حسن دوست مادر شهید هادی ذکریاپور به علت کهولت سن و بیماری در یکی از بیمارستان‌های لاهیجان دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این مادر شهید امروز در روستای لاکمه سر بخش رودبنه لاهیجان تشییع و در بقعه آقاسیدحسن لاکمه سر در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده می‌شود.

شهید هادی ذکریاپور سال ۱۳۶۵ در ۲۰ سالگی در چزابه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.