به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره راهداری شهرستان نقده با اشاره به اینکه بیش از یک ماه است در زمینه اصلاح نقاط حادثه خیز این جاده فعالیت دارند، افزود: تا به امروز بیش از هزار و ۵۰۰ کامیون مصالح جهت شانه سازی و اصلاح نقاط شیب شیروانی به استعداد ۵ کامیون، دو دستگاه گریدر و یک دستگاه بولدزر به این مسیر حمل و اصلاح صورت گرفته است.

علیرضا رستمی یکی از عمده مشکلات افزایش تصادفات در این جاده را مستقیم بودن و کم عرضی جاده بخصوص عدم رعایت رانندگان بعلت سرعت زیاد دانست و از کاربران خواست بعلت فصل کشاورزی و تردد خودرو‌ها و تراکتور‌ها به مزارع کشاورزی با سرعت مطمئن و احتیاط لازم رانندگی کنند.

جاده نقده - اشنویه بطول ۳۵ کیلومتر است که ۱۷ کیلومتر آند در حوزه استحفاظی نقده قرار دارد.