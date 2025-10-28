به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حاجیه خانم آهو تخویجی، مادر شهیدان والامقام جواد اسداللهی و روحانی شهید هادی اسداللهی» بر اثر کهولت سن و بیماری، پس از سال‌ها فراق از فرزندانش، در سن ۹۵ سالگی دعوت حق را لبیک و به فرزندان شهیدش پیوست.

تشییع پیکر این مرحومه فردا چهارشنبه هفتم آبان ساعت۱۳ در بهشت متقین بیرجند برگزار می شود.

روحانی شهید هادی اسداللهی متولد ۱۳۳۵٫۰۸٫۰۲ در تاریخ ۱۳۶۳٫۰۵٫۲۸ بر اثر اصابت گلوله دشمن در منطقه عملیاتی دره افشین و شهید والامقام جواد اسداللهی متولد ۱۳۴۱٫۰۸٫۰۱ در تاریخ ۱۳۶۰٫۰۴٫۲۲ بر اثر خمپاره در منطقه مهران به درجه رفیع شهادت نائل شد.