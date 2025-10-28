با نصب آخرین پلاک هوشمند پستی در مرکز خدمات جامع سلامت مرحوم نوری، شهر مجومرد به‌عنوان نخستین شهر استان یزد دارای پلاک هوشمند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در مراسمی که به‌صورت نمادین و همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار برگزار شد، با نصب آخرین پلاک هوشمند پستی در مرکز خدمات جامع سلامت مرحوم نوری، شهر مجومرد به‌عنوان نخستین شهر استان یزد دارای پلاک هوشمند شد.

سرپرست اداره کل پست استان یزد اظهار کرد: با اجرای این طرح، اطلاعات پستی هر واحد از طریق بارکد QR روی پلاک قابل مشاهده است و مجومرد به‌عنوان نخستین شهر هوشمند پستی استان یزد شناخته می‌شود.

آقاجانی افزود: پلاک هوشمند سیستمی است که با بهره‌گیری از کد‌های QR، امکان ارائه اطلاعات، برنامه‌ریزی قرار ملاقات و برقراری ارتباط با شهروندان و مشتریان را فراهم می‌سازد و به دلیل کارآمدی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل خدمات، مورد استقبال قرار گرفته است.

سرپرست اداره کل پست استان یزد تصریح کرد: خدمات پستی در قالب پرتال خدمات الکترونیکی جی‌نف (GNAF) به شهروندان ارائه خواهد شد؛ پلتفرمی که نقش مهمی در توسعه و هوشمندسازی خدمات پستی کشور دارد.

در ادامه این مراسم، مسئولان با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت مرحوم نوری مجومرد، به مناسبت روز پرستار با اهدای شاخه گل و لوح تقدیر از تلاش‌های پرسنل این مرکز قدردانی کردند.