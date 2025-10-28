درگیری میان اهالی و مالک ویلا در چمستان نور که به دلیل مهمانی‌های شبانه روی داد، با دخالت پلیس و وساطت معتمدان محلی پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، چند روزی است که ویدئوی کوتاهی از درگیری چند نفر از اهالی یک روستا با مالک غیربومی یک ویلا در بخش چمستان نور در فضای مجازی منتشر شد.

به نقل از یک منبع آگاه این حادثه مربوط به حدود یک هفته پیش بوده است؛ جایی که مالک ویلا در چند شب متوالی با برگزاری جشن‌ و مهمانی‌ شبانه برای اهالی و همسایه ها ایجاد مزاحمت می کرد؛ موضوعی که اعتراض همسایگان و اهالی محل را به‌دنبال داشت.

با ورود به موقع پلیس و دستگاه قضائی در همان ساعات اولیه درگیری، فردی که با سلاح سرد وارد ویلا شده بود، بازداشت و با قرار وثیقه به زندان معرفی شد. در ادامه، با تشکیل پرونده قضائی و دعوت طرفین به کلانتری، موضوع با وساطت معتمدان محلی و جلب رضایت از شاکی حل و فصل شد.

اما ریشه این تنش ها در بی‌توجهی همزمان دو طرف به قانون و هنجارهای اجتماعی است. شایسته است که مالکان غیربومی به فرهنگ و عرف منطقه احترام بگذارند، اهالی محل نیز حق ندارند در برابر رفتارهای ناهنجار، خودسرانه وارد عمل شوند و قانون را شخصاً اجرا کنند.