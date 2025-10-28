پخش زنده
امروز: -
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: احیای گور در پارک ملی کویر را مرهون فداکاریمحیط بان در این منطقه هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: احیای گور در پارک ملی کویر را مرهون فداکاریها و تلاشهای شبانه روزی همکاران محیط بان در این منطقه هستیم.
سعید یوسف پور، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان صبح امروز در مراسم آیین گرامیداشت روز محیطبان و جشن احیای گور ایرانی در فرهنگسرای خورشید تابان، بیان کرد: ما علی رغم اینکه نزدیک به یک ششم از مساحت تحت حفاظت کشور را در استان سمنان داریم، نسبت به این نیروهای کمی در اختیار داریم.
او افزود: به جرات میتوانم بگویم که احیای گور در پارک ملی کویر را مرهون فداکاریها و تلاشهای شبانه روزی همکاران محیط بان در این منطقه هستیم.
وی تصریح کرد: تا سال ۱۳۶۳ گور ایرانی در پارک ملی کویر زیست داشته، اما بعد از آن به سمت انقراض رفت. در همان موقع آقای ظهرابی در استان حضور داشت و موضوع احیای جمعیت گور مطرح شد و امروز جمعیت آن از ۵۰ فرد گذشته و احیا شده است.
یوسف پور گفت: تعداد نیروی ما با این مساحت همخوانی ندارد و از نظر تعداد محیطبان و نیروی ستادی کمبود شدیدی داریم. امیدوارم این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
مدیر کل حفاطت محیط زیست استان سمنان اضافه کرد: سمنان پایتخت تنوع زیستی کشور است و ما همه گربههای وحشی و نشخوارکنندگان را در زیستگاههای استان داریم، اما به دلایلی در گذشته به این منطقه کم لطفی شده است.