به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهردار شهر تخت سلیمان گفت: بیش از ۲۰ هزار متر مربع از معابر شهر تاریخی تخت سلیمان شامل ۱۴ معبر اصلی و فرعی همراه ورودی این شهر تاریخی آسفالت شد.

سید محمد نجیبی افزود: گسترده‌ترین حجم آسفالت ریزی معابر شهر تخت سلیمان در این شهر تاریخی در حال انجام است و ۲۸۰۰ تن آسفالت از طریق منابع داخلی و تأمین قیر رایگان از سوی سازمان شهرداری‌ها و استانداری برای این امر مصرف شده است.

وی گفت: ۴۲ هکتار در قالب طرح شهر سازی به شهر تاریخی تخت سلیمان در سالجاری افزوده شده است.

نجیبی افزود: ۱۴ معبر جدید در این شهر هم در حال جدول گذاری است و در سال آتی این معابر نیز آسفالت خواهند شد.

وی گفت: برای اجرای این طرح ۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی هزینه شده و قیر مورد نیاز طرح هم از از محل قیر رایگان سازمان شهرداری‌ها و استانداری دریافت شده است.

رحیم نوروزی عضو شورای شهر تخت سلیمان نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: شهر تاریخی تخت سلیمان از لحاظ زیر یاختی مشکلاتی داشت و الحمد الله در حال حاضر خیابان‌ها و معابر این شهر زیر سازی و آسفالت می‌شود.

نوروزی افزود: با توجه به توریستی بودن این شهر گردشگرانی به این شهر مراجعه داشتند، اما با بهبود زیر ساخت‌ها و آسفالت معابر قطعا با افزایش میزان گردشگران در شهر و مهاجرت معکوس شهروندان به تخت سلیمان خواهیم بود.

وی گفت: خوشبختانه با آسفالت معابر و سنگ فرش کوچه‌ها و پیاده راه‌ها و بهبود زیر ساخت‌های راه و ارتباطات در این شهر شاهد بازگشت ۲۰ خانوار در ماه‌های اخیر به زادگاهشان تخت سلیمان بوده‌ایم و امید می‌رود با تقویت زیرساخت‌ها و بهبود خدمات شاهد رونق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در شهرمان باشیم.

تعدادی از اهالی نیز ضمن اعلام خبر بازگشت مهاجران این شهر گفتند: بعد از اطلاع از عمران و بهسازی زیرساخت‌ها خصوصا آسفالت و بهسازی معابر و تقویت زیر ساخت‌های ارتباطی و راه و گاز تابحال ۲۰ خانوار مهاجر مجددا به شهر و دیار خود بازگشته و زندگی و تولید در این شهر تاریخی را از سر گرفته‌اند.