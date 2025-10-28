به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: اعزام دانش‌آموزان استان به سرزمین وحی در قالب کاروان‌های دانش‌آموزی انجام خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مختار امیری با بیان اینکه دانش‌آموزان برگزیده از میان فعالان سازمان دانش‌آموزی برای انجام مناسک حج عمره به زیارت خانه خدا مشرف می‌شوند، افزود: کاروان‌های اعزامی از ایستگاه‌های پروازی استان‌های بوشهر و اصفهان راهی مکه مکرمه و مدینه منوره خواهند شد.

او ادامه داد: پیش از اعزام، مجموعه‌ای از دوره‌های آموزشی و فرهنگی با محوریت آموزش مناسک عمره، آشنایی با سرزمین وحی و قوانین بین‌المللی سفر برای دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به معاونت‌های پرورشی مدارس یا نواحی آموزش و پرورش استان نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

حجت‌الاسلام امیریبا بیان اینکه اولویت اعزام با دانش‌آموزان برتر قرآنی، فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی و تشکیلاتی است افزود: اعضای فعال تشکل‌های پیشتازان، شورا‌های دانش‌آموزی و خبرنگاران پانا در اولویت قرار دارند.