میدری: سه مرحله کالابرگ از سال ۱۴۰۳ توزیع شده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: علی رغم همه محدودیتها دولت سعی کرد از طریق کالا برگ الکترونیکی امکان حمایت از اقشار کم درآمد را فراهم کند و از سال ۱۴۰۳ سه مرحله کالا برگ توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
و به نقل از خانه ملت، احمد میدری در جریان جلسه علنی امروز مجلس و بررسی گزارش عملکرد دستگاههای متولی در اجرای طرح کالابرگ، گفت: طرح کالابرگ خوشبختانه هم توسط مجلس و همدولت با جدیت دنبال میشود. هم ریاست مجلس و هم رئیس جمهور با تلاش و جدیت این موضوع را پیگیری میکنند. از سال ۱۴۰۳ تاکنون سه بار کالابرگ الکترونیکی بین مردم توزیع شده است که ارزش واقعی آن بیش از یک و نیم برابر سه سال گذشته بوده است. علی رغم همه محدودیتها دولت سعی کرد از طریق کالا برگ الکترونیکی امکان حمایت از اقشار کم درآمد را فراهم کند. من ابتدا تشکر میکنم از مرکز پژوهشهای مجلس که در هفتم و هشتم مرداد ماه با نظرسنجی ملی میزان رضایت و نقاط قوت و ضعف این طرح را بررسی کردند. بر اساس نظرسنجی که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده؛ بیش از ۸۵ درصد مردم مشمولان طرح از توزیع این طرح حمایتی رضایت داشتند و درصد محدودی ناراضی بودند.
وی افزود: این تعداد محدود هم باید تلاش شود که بتوانیم طرح را به شکل بهتری ارائه دهیم. اتفاقاً یکی از نکاتی را که مورد انتقاد مردم هست، در مورد دهکبندی است. در مورد دهک بندی ما گزارش تهیه کردیم، تحت عنوان تصویری از وضعیت اقتصادی مردم، این گزارش را اگر آقای قالیباف اجازه بفرمایند در جلسه دیگری ما خدمتتون ارائه خواهیم داد تا مشخص شود که ما چه دهکهایی را میتونیم تحت پوشش قرار دهیم. اما در خصوص کالابرگ الکترونیکی گزارشی بین نمایندگان مجلس توزیع شده است که درخواست میکنم مطالعه بفرمایید. ما کالابرگ الکترونیکی را باید اجرا بکنیم و چند نگاه متفاوت کمک میکند به اینکه این طرح بهتر اجرا شود.
وزیر تعاون گفت: در نوبت قبل مجلس یعنی قبل از تعطیلی بحث استنکاف از اجرای قانون مطرح شد و من خدمتتون عرض کردم که در شرایط کنونی از ۸۹ میلیون نفر ۷۵میلیون نفر یارانه میگیرند؛ که یارانه حدود ۷ میلیون نفر بعد از تصویب قانون مجلس حذف شد. یعنی در دولت چهاردهم ما یارانه ۷ میلیون نفر را حذف کردیم. گزارشی که کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس داد، برای هفته بعد از جنگ است که ما بحث داشتیم که، چون جنگ تازه تمام شده ما باید با طمأنینه یارانه افراد را حذف کنیم؛ وگرنه استنکافی از اجرای قانون صورت نگرفته است. اما وضعیت اقتصادی جامعه آیا اجازه میدهد که مطابق قانونی که مجلس تصویب کرده است ما یارانه حدود ۲۷ میلیون نفر را حذف کنیم؟
وی افزود: ما از این تعداد، یارانه بخشی را حذف کردیم و میزان اعتراضاتی که شده نشان دهنده این است که ما از نظر شناسایی پیشرفت بسیار خوبی داشتیم. ما در سالهای ۹۴ تا ۹۶ که یارانه را حذف میکردیم، بالغ بر ۵۰ درصد اعتراض وجود داشت، اما این بار در نوبت نخست حذف که بالغ بر ۴ میلیون نفر بود تنها حدود ۵ درصد اعتراض کردند. در حدود ۳ میلیون نفر دوم نیز ۲۰ درصد اعتراض کردند. وضعیت و نحوه سامانه به شکلی است که هر فرد با زدن کد ملی و رمزی که میگیرد میتواند علت حذف خودش را مشاهده کند. ما شاخص حذف یارانه را به طور شفاف به مردم اعلام کردیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایند اینکه سه دهک را چگونه تشخیص میدیم به این معنا هست که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران خانوادهای که با سه نفر عضو و صاحب خانه باشه با ۳۰ میلیون تومان درآمد ورود میکند به دهک هشتم و اگر مستاجر باشه با حدود ۴۲ میلیون تومان در آمد یارانه آن حذف میشود.
میدری گفت: تشخیص اینکه چه خانوادهای این میزان از درآمد را دارد به عهده ماست. در کشورهای دیگر نمیگویند چند دهک میگویند چه درآمدی حذف شود. ما یارانه کسانی که معلول دارند را حذف نکردیم. بر اساس قانونی که شما تصویب کردید ایثارگران را حذف نکردیم. کسانی که بیمار خاص باشند حذف نشدند. شاخص بسیار روشن و شفاف است. این میزان درآمد در جامعه شهری و یک مقدار پایینتر در جامعه روستایی یارانه آنان حذف میشود؛ بنابراین بر اساس قانون در یک خانواده سه نفره که درآمد آنان بیش از ۳۰ میلیون تومان است و اگر ۵ نفر باشند بیش از ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند یارانه حذف میشود. فرد میآید اعتراض میکند که من درآمدم کمتر از این است. ما در واقع یک بازدید کاملی انجام میدادیم و مشخص میشود که اگر فرد اطلاعات نادرست داده بود بر اساس قانون هدفمندی یارانهها که مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس یارانههای قبلی آن باید استرداد شود. ما این هم در سامانه نوشتیم که طبق قانون شما موظف به دادن اطلاعات صحیح هستین، اما ما چه اطلاعاتی داریم؟