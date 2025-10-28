به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با همکاری اداره کل بهزیستی استان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوشتر، نخستین جشنواره بین‌المللی شعر «عصای سفید» ویژه نابینایان را برگزار می‌کند.

این جشنواره با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و ترویج مفاهیم دینی و انسانی در حوزه شعر و ادب، در آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان شوشتر برپا خواهد شد.

محور‌های جشنواره شامل شعر در موضوعات امام حسین (ع)، امام رضا (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع)، حضرت زینب (س) و همچنین ایثار و شهادت است. آثار باید در قالب فایل صوتی یا تصویری با کیفیت مطلوب، تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و واتساپ به دبیرخانه ارسال شود.

آیین پایانی جشنواره روز ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ در شوشتر برگزار و اختتامیه این رویداد فرهنگی در کشور عراق، کربلای معلی (بین‌الحرمین) برگزار خواهد شد.