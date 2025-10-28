رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا گفت: جمعی از محیط بانان و دوستداران محیط زیست ۵۰۰ کیلوگرم زباله را از حاشیه تالاب استیل آستارا جمع‌آوری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا سلامی ریک گفت: تعدادی از فعالان و دوست داران محیط زیست ۵۰۰ کیلوگرم زباله از حاشیه تالاب استیل عباس آباد این شهرستان جمع آوری کردند.

وی افزود: این اقدام با هدف حفاظت از تالاب ها، محیط زیست، تقویت مشارکت و مسئولیت پذیری همگانی برای حفاظت از زیست بوم تالابی اجرا شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا با بیان اینکه سالانه چندین هزار گردشگر داخلی و خارجی از تالاب استیل این شهرستان بازدید می‌کنند، از گردشگران و بازدیدکنندگان این تالاب خواست، از رها کردن زباله‌ها و پسماند‌ها در محیط زیست خودداری کنند.

تالاب استیل آستارا با حدود ۱۳۸ هکتار مساحت، یکی از تالاب‌های آب شیرین و شکار ممنوع کشور است که علاوه بر برخورداری از زیستگاه‌های گونه‌های گیاهی و جانوری، منبعی برای تأمین آب کشاورزی بخشی از شالیزار‌های شهرستان آستارا محسوب می‌شود.