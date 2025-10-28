پخش زنده
حوادث رانندگی در شبانه روز گذشته در خراسان رضوی دوکشته و چهارده مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: در تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با کامیون در جاده روستای «عبدل آباد» تربت جام و برخورد پراید با کامیون در جاده رشتخوار- خواف در روز گذشته دونفرکشته شدند.
سرهنگ حسین میشمست افزود: همچنین در این مدت وقوع پانزده فقره تصادف در جادههای استان چهارده مجروح شدند.
رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: در حال حاضر پدیده جوی خاصی در جادهها دیده نمیشود و گردو خاک و کاهش دید نیز در جادهها گزارش نشده است.