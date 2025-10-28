پخش زنده
پویش ملی «به افتخار نوجوونی» با هدف شناسایی و معرفی نوجوانان دارای ویژگیهای اخلاقی و اجتماعی برجسته، از سوی شبکه امید صداوسیما آغاز شد.
حسین شکیبراد، فعال حوزه نوجوان و مدیر فرهنگسرای نوجوان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: متأسفانه در کشور ما بسیاری از موضوعات، از جمله پرداختن به قشر نوجوان، مناسبتی شده است؛ اما این پویش تلاشی است تا در هفته نوجوان فرصتی فراهم شود برای معرفی نوجوانهایی که نه فقط در زمینههای علمی یا هنری، بلکه در رفتار، اخلاق و روحیه اجتماعیشان الگو هستند.
وی گفت: این پویش تلاش دارد نوجوانانی را برجسته کند که دارای ویژگیهایی، چون شجاعت، با مرامی، مسئولیتپذیری و نشاط اجتماعیاند.
شکیب راد افزود: میخواهیم برای اولین بار برویم سراغ نوجوانی شجاع و با جنم، همانطور که اگر امروز علی لندی در میان ما بود، بهعنوان الگوی شجاعت از او یاد میکردیم.
شکیب راد با اشاره به شیوه شرکت در پویش گفت: علاقهمندان میتوانند تا ۱۵ آبان از طریق پایگاه اینترنتی baomidtv.com آثار خود را ارسال کنند. شرکتکنندگان باید در قالب ویدئوهای کوتاه افقی، نوجوانی را که دارای ویژگی خاصی است معرفی کرده و عبارت «به افتخار نوجوونی» را در ابتدای ویدئو بیان کنند.
شکیبراد تأکید کرد: این پویش به نوجوانهایی میپردازد که معمولاً در سایه ماندهاندY در فضای مجازی معمولاً کسانی دیده میشوند که رفتار متفاوتی دارند، اما این پویش میخواهد بچهمثبتها را هم ببیند؛ کسانی که با مرام، باحال و اهل کنش اجتماعیاند.
این فعال حوزه نوجوان افزود: نهم آبان در فرهنگسرای نوجوان، برنامهای با حضور چهرههای محبوب برای تجلیل از شماری از نوجوانان برگزار میشود. همچنین قرار است تحلیل و بررسی آثار رسیده تا دهه فجر ادامه داشته باشد تا در آن زمان، از برگزیدگان نهایی در بخشهای مختلف تجلیل شود.
شکیبراد گفت: این پویش فقط برای رقابت نیست، بلکه تلاشی است برای ترویج کنشگری و دیدهشدن نوجوانانی که در جامعه اثرگذارند؛ از نوجوان تعمیرکار گرفته تا دانشآموز باانگیزهای که برای اطرافیانش منبع امید است.