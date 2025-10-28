به دلیل پایداری هوا و سکون نسبی جو وضعیت هوای استان تا پایان هفته صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد و در مناطق مستعد در بعضی ساعات غبار محلی پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی در توصیف وضعیت جوی گفت: مطابق بررسی ها به دلیل پایداری هوا و سکون نسبی جو وضعیت هوای استان تا پایان هفته صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد و در مناطق مستعد در بعضی ساعات غبار محلی پیش بینی می شود.

همچنین مطابق خروجی فعلی تا حداقل 10 روز آینده سامانه بارشی موثری بر روی استان نخواهیم داشت.

از نظر دمایی روند دمای هوا طی روزهای آتی کاهشی خواهد بود.

از نظر دمایی بررسی طی 3 روز آینده نوسان خاصی نخواهیم داشت اما از روز جمعه دمای هوا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.