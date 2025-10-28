پخش زنده
برنامه «کتاب فرهنگ»؛ با بازخوانی طنز و ادب فارسی و برنامه «سرزمین من» از روایت تاریخ، تا امپراتوری دروغ از رادیو فرهنگ تقدیم شنوندگان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «کتاب فرهنگ» از تولیدات گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، سهشنبهشبها ساعت ۲۰ با نگاهی طنزآمیز به ادبیات فارسی روی آنتن میرود.
در این برنامه، ترکیب شعر، لبخند و تفکر، فضایی متفاوت برای شنوندگان رقم زده و به گفته مدیر گروه، استقبال چشمگیر مخاطبان نشان داده است که طنز همچنان بهترین ابزار بیان حقیقت است.
محور اصلی برنامه بر طنز استوار است و در آغاز هر قسمت، مهدی فرجاللهی، مجری کارشناس و شاعر طنزپرداز، با طرح پرسشی و خواندن یک مصرع از شاعران نامآشنای کلاسیک، از شنوندگان میخواهد مصرع دوم را خودشان با چاشنی طنز بسرایند و برای برنامه ارسال کنند.
این بخش با استقبال بسیاری مواجه شده و فضایی تعاملی و خلاقانه میان برنامه و مخاطبان ایجاد کرده است.
تهیهکنندگی این برنامه را فاطمه ترسا بر عهده دارد، گویندگی با فاطمه حقیقتناصری است و بخش بازیگری برنامه نیز با اجرای ارسلان جولایی همراه است که با مهارت خود به لطافت طنز و جذابیت محتوایی برنامه میافزاید.
اکبر کتابدار، پژوهشگر ادبی و پیشکسوت نویسندگی، در این بخش به تحلیل و بررسی موضوعاتی مانند ظرافتهای طنز در گلستان سعدی، مسیر طنزپردازی در ادبیات فارسی و تفاوت طنز فاخر با شوخیهای سطحی میپردازد.
او با نگاهی پژوهشی و زبانی شیرین ، به شنونده میآموزد که طنز چگونه میتواند در عین خنده، حامل معنا و پیام اخلاقی باشد.
برنامه «سرزمین من»
مجله رادیویی سرزمین من در برنامه روز سهشنبه ۶ آبان با رویکردی تحلیلی و تاریخی، شنوندگان را به سفری در دل رویدادهای معاصر، کاوشهای باستانشناسی و مباحث فرهنگی و رسانهای میبرد.
برنامه سرزمین من به تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری و گویندگی سید دانیال معنوی امروز بامجموعهای از گفتوگوهای تخصصی با چهرههای اندیشه و فرهنگ کشور از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در بخش «یادها و یادگارها»، رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، به بازخوانی رویدادهای تاریخی ۶ آبان میپردازد.
در ادامه، در بخش «آنسوی تاریخ»، محمد ساجدی ـ پژوهشگر و تحلیلگر رسانه ـ آخرین تحولات منطقه را بررسی میکند.
موضوع «ترس و خیالپردازی منفی در زمان قطع ارتباطات» نیز در گفتوگو با حجتالاسلام هادی مدرس از اساتید حوزه و دانشگاه، واکاوی میشود.
همچنین دکتر راحله یوسفیان، باستانشناس و مسئول سایت ویگل، درباره ویژگیهای محوطه تاریخی ویگل سخن میگوید.
در بخش «امپراتوری دروغ»، حجتالاسلام کشوری به نقش مردم در تداوم مبارزه فرهنگی با استکبار میپردازد.
برنامه «سرزمین من» با اجرای کارشناسی محمدعلی مومنی و هماهنگی زهره صادقی سهشنبه ۶ آبان از ساعت ۱۳ تا ۱۴ از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ به طور زنده پخش میشود.
راههای ارتباط با برنامه از طریق تلفنهای ۲۲۰۴۰۰۸۵ و ۲۲۰۵۸۸۰۰ با پیش شماره ۰۲۱ برای شهرستانها و پیامک ۳۰۰۰۰۵۵۸ در دسترس شنوندگان است.