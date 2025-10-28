پخش زنده
تا روز چهارشنبه جوی پایدار در آسمان شهرهای آبادان و خرمشهر حاکم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواسط روز چهارشنبه جوی نسبتاً پایداری را نشان میدهد.
محمد سبزه زاری افزود: از اواسط روز چهارشنبه تا اواخر روز پنجشنبه با عبور موج ضعیفی از فرار استان شاهد ابرناکی در نیمه شمالی و ارتفاعات استان خواهیم بود.
او ادامه داد: تا روز جمعه تغییرات دمایی محسوس نیست و تا اواسط روز چهارشنبه شمال خلیج فارس مواج پیش بینی میشود.