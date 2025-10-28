پخش زنده
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به کردستان از پروژه دردستاحداث تالار فرهنگ سنندج بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از پیگیری تخصیص اعتبارات لازم برای این پروژه خبر داد.
استاندار کردستان نیز با بیان اینکه این طرح هم اکنون ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفت: تاکنون برای احداث آن ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
لهونی اظهار داشت: این پروژه فرهنگی باید تا ۶ ماه دیگر آماده بهرهبرداری شود و تکمیل آن از مطالبات هنرمندان و مردم استان است.
برای تکمیل پروژه تالار مرکزی سنندج که شامل پنج طبقه با ظرفیت تالار اصلی ۱۲۰۰ نفره و سالن چندمنظوره برای سینما، تئاتر و موسیقی است ۳۰۵ میلیارد تومان اعتبار لازم است.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به مجموعه ملکالتجار که اکنون با عنوان آکادمی قطب الدین صادقی شناخته شده است نیز رفت و از این هنرمند نامآشنای کشور برای ایجاد مجموعهای فرهنگی و هنری تجلیل کرد.