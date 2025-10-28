به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور گفت: مرمت سرداب گنبد با استفاده از آجر به‌گونه طاق ضربی (با اندود گچ) و با طرح چلیپایی به ارتفاع حدود ۲ متر در زیر کف فضای داخلی انجام می‌شود.

حسن گیاهی ادامه داد: نخست با خاکبرداری، پلکان سرداب مشخص شد که خاک و نخاله موجود تخلیه می‌شود و سپس اقدامات مرمتی توسط استادکاران انجام خواهد شد.

او گفت: شواهد معماری و تاریخی نشان می‌دهد که گنبد شادمهر یا شهمیر مربوط به دوره سلجوقیان است.

سرداب گنبد تاریخی شهمیر نیشابور به شماره ۱۵۴۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.