به گزارش تحریریه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس گزارش کمرک، در هفت ماهه سال ۱۴۰۴ میزان صادرات غیر نفتی در حدود ۹۱.۹ میلیون تن و به ارزش ۳۲ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۳.۲۰ در وزن و کاهش ۱.۸۸ درصدی در ارزش داشته است.

متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در ۷ ماهه امسال، ۳۴۸ دلار بوده که نسبت به ۳۶۷ دلار به ازای هر تن طی ۷ ماهه سال گذشته، ۴.۹۲ درصد کاهش داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایش ۱.۶۰ درصدی در وزن و کاهشی ۱۶.۷ درصدی در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، به ارقام ۲۲.۳ میلیون تن و ۳۴.۲ میلیارد دلار رسیده است.

در این مدت، متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱.۵۳۳ دلار بوده که نسبت به ۱.۸۵۵ دلار در هر تن طی ۷ ماهه سال ۱۴۰۳ ، کاهشی ۱۷.۳۹ درصدی را نشان می‌دهد.

اقلام عمده صادرات غیر نفتی در هفت ماهه امسال به ترتیب ارزش دلاری شامل؛ گاز طبیعی با ۲ میلیارد و ۷۹۶ میلیون دلار (۳۲.۳۷ درصد کاهش) پروپان مایع شده با ۲ میلیارد و ۹۹ میلیون دلار (۷.۰۴ درصد افزایش) قیر نفت با ۱ میلیارد و ۳۸۱ میلیون دلار (۴.۱۱ درصد افزایش)، بوتان مایع شده با ۱ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار (۹.۱۲ درصد افزایش) متانول با ۱ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار (۱۳.۳۶ درصد کاهش) شمش آهن و فولاد غیر ممزوج با ۱ میلیارد و ۱۸۳ میلیون دلار (۳۴.۸۸ درصد افزایش) و اوره با ۱ میلیارد و ۲۸ میلیون دلار (۰.۰۸ درصد افزایش) می‌باشد.

مقاصد عمده صادراتی در هفت ماهه امسال به ترتیب ارزش دلاریِ میزان صادرات، شامل؛ چین (۸ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار ) عراق (۵ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار ) امارات متحده عربی (۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار )

ترکیه (۳ میلیارد و ۷۱۴ میلیون دلار ) افغانستان (۱ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار ) پاکستان (۱ میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار ) و عمان (۱ میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار ) است.

اقلام عمده واردات در هفت ماهه امسال به ترتیب ارزش دلاری، شامل؛ طلا با ۲ میلیارد ۱۳۲ میلیون دلار (۴۶.۳۵ کاهش)، ذرت دامی با ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار (۱۷.۶۱ درصد افزایش) روغن دانه آفتابگردان با ۱ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار (۱۵۳ درصد افزایش) تلفن همراه هوشمند با ۱ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار (۲۵ درصد کاهش) برنج با ۱ میلیارد و ۴۵ میلیون دلار (۹۱.۱۳ درصد افزایش) دانه سویا تراریخته با ۸۷۱ میلیون دلار (۴ درصد کاهش)، قطعات منفصله خودروهای سواری با ۷۲۷ میلیون دلار (۵۴ درصد افزایش) جو با ۶۰۸ میلیون دلار (۹۱.۰۶ درصد افزایش) کنجاله سویا با ۴۹۰ میلیون دلار (۶۱.۲۶ درصد کاهش) و روغن پالم با ۴۲۶ میلیون دلار (۸۵.۱۸ درصد افزایش) می‌باشد.

کشور های اصلی طرف معامله در واردات کالا به ترتیب ارزش دلاریِ میزان واردات شامل؛ امارات متحده عربی (۱۰ میلیارد و ۵۵۴ میلیون دلار )، چین (۹ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار )، ترکیه (۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار)، هند (۱ میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار )، آلمان (۱ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار )، روسیه (۸۳۲ میلیون دلار ) و هلند (۶۴۵ میلیون دلار ) است.

در هفت ماهه امسال میزان ترانزیت خارجی کشور به وزن ۱۲.۵ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵.۶۲ کاهش داشته است.

در این مدت ۱۰ گمرک عمده مبدا ترانزیت خارجی به شرح زیر است.

منطقه ویژه شهید رجایی بندرعباس (سه میلیون و ۷۲۰ هزار تن با ۶.۸۲ درصد افزایش)

پرویز خان (یک میلیون و ۹۳۶ هزار تن با ۴۱.۱۴ درصد کاهش)

باشماق (یک میلیون و ۳۲۴ هزار تن با ۲۸.۵۱ درصد کاهش)

سرخس (۹۱۸ هزار تن با ۲۸.۷۰ درصد افزایش)

اینچه برون (۶۹۶ هزار تن با ۱۵۳ درصد افزایش)

بازرگان (۵۴۰ هزار تن با ۱۵.۰۴ درصد کاهش)

آستارا (۵۰۲ هزار تن با ۳۸.۲۵ افزایش)

بیله سوار (۴۶۹ هزار تن با ۱۵.۸۲ درصد افزایش)

لطف آباد (۳۵۰ هزار تن با ۲۰.۲۸ درصد افزایش)

منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان (۳۴۲ هزار تن با ۸۰.۰۹ درصد افزایش)