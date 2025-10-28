پخش زنده
امروز: -
با اجرای طرح مقابله با ساختوساز غیرمجاز در بخش نشتارود تنکابن، ۳۰ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رضا نجفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن با اشاره به حفظ کاربری اراضی و باغی در این شهرستان گفت: بهمنظور صیانت از اراضی کشاورزی و مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز و بر اساس دستورات مقام قضایی اجرای ۷۳ قطعه تفکیک و دیوار کشی قلع وقمع تبصره دو ماده ۱۰ در روستاهای آلکله و تیل پرده سر بخش نشتارود این شهرستان و بازگشت ۳۰ هزارو ۶۰۰ مترمربع اراضی کشاورزی به چرخه تولید انجام شد.
او افزود: ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و متقاضیان باید قبل از هرگونه فعالیت، نسبت به اخذ مجوزهای لازم از جهاد کشاورزی شهرستان اقدام کنند.
نجفی گفت: از بهره برداران درخواست میشود به منظور جلوگیری از هر گونه محکومیت قضایی و تحمیل هزینههای ناشی از تخریب بنا و دیوار کشی، از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی جداً خودداری نمایند.