به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در این رویداد تخصصی، بیش از ۵۰ واحد تولیدی و بازرگانی از استان‌های مختلف کشور حضور خواهند داشت و زمینه‌ای برای ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، بازرگانان و فعالان حوزه کشاورزی فراهم خواهد شد.

این نمایشگاه، بستری برای ارائه سیستم‌های نوین آبیاری و آبرسانی، استخر‌های ذخیره آب، نهاده‌ها و سایر محصولات مرتبط با صنعت کشاورزی خواهد بود.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه، کارگاه‌ها و نشست‌های آموزشی تخصصی با حضور کارشناسان و فعالان برجسته این حوزه برگزار می‌شود.

نمایشگاه تخصصی صنعت جامع کشاورزی قزوین تا نهم آبان از ساعت ۱۵ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان، کارشناسان و علاقه‌مندان خواهد بود.