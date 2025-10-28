قزوین میزبان نمایشگاه تخصصی صنعت جامع کشاورزی
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت جامع کشاورزی از امروز در محل دائم نمایشگاههای بینالمللی قزوین پذیرای بازدیدکنندگان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در این رویداد تخصصی، بیش از ۵۰ واحد تولیدی و بازرگانی از استانهای مختلف کشور حضور خواهند داشت و زمینهای برای ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، بازرگانان و فعالان حوزه کشاورزی فراهم خواهد شد.
این نمایشگاه، بستری برای ارائه سیستمهای نوین آبیاری و آبرسانی، استخرهای ذخیره آب، نهادهها و سایر محصولات مرتبط با صنعت کشاورزی خواهد بود.
همچنین در حاشیه این نمایشگاه، کارگاهها و نشستهای آموزشی تخصصی با حضور کارشناسان و فعالان برجسته این حوزه برگزار میشود.
نمایشگاه تخصصی صنعت جامع کشاورزی قزوین تا نهم آبان از ساعت ۱۵ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان، کارشناسان و علاقهمندان خواهد بود.