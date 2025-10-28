پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در مراسم تجلیل از پرستاران گفت: پرستاری هنر زیستن برای دیگران است. پرستاران سلامتی و آرامش خود را هدیه میکنند تا بیماران بهبود یابند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمد حمیدی با تأکید بر نقش کلیدی پرستاران در آرامش روانی بیماران افزود: برخورد، گفتار و کلمات شما امید را در دل بیمار زنده میکند. شما فرشتگان سفیدپوشی هستید که مرهم زخمها و تکیهگاه رنجها هستید.
همزمان با میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، مراسمی با حضور جمعی از پرستاران، مدیران حوزه سلامت و مسئولان استان گلستان برگزار شد.معاون استاندار ضمن گرامیداشت یاد حضرت زینب (س) به عنوان الگوی صبر و خدمت، اظهار داشت: شاید در تأمین حقوق و مزایای شما کوتاهی کرده باشیم، اما شما در انساندوستی و خدمت به جان انسانها هرگز کوتاهی نکردهاید.