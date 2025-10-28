ثبت سه هزار و ۲۹۷ واقعه ازدواج در خراسان جنوبی از ابتدای سال
سه هزار و ۲۹۷ واقعه ازدواج از ابتدای سال در خراسان جنوبی ثبت شده است که افزایش ۱.۲ درصدی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان گفت: براساس دادههای اولیه پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، در هفت ماه گذشته تعداد سه هزار و ۲۹۷ واقعه ازدواج در استان خراسان جنوبی به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱.۲ درصدی داشته است.
محمدحسن محمدزاده افزود: بیشترین ازدواجها در میان مردان در سن ۲۳ سالگی با سهم ۹.۱ درصد و در میان زنان در سن ۱۸ سالگی با سهم ۸.۹ درصد ثبت شده است و این گروههای سنی بیشترین سهم از مجموع ازدواجهای رخداده در استان را در این مدت به خود اختصاص دادهاند.
وی گفت: در تمامی شهرستانهای استان، بیشترین ازدواج مردان متعلق به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال بوده است و در خصوص زنان، شهرستان بیرجند با بیشترین ازدواج در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و شهرستان فردوس با تعداد برابر ازدواج در دو گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال و ۲۰ تا ۲۴ سال، از الگوی متفاوتی نسبت به سایر شهرستانها برخوردارند.
سرپرست اداره کل ثبت احوال استان افزود: در سایر شهرستانهای استان، بیشترین ازدواج زنان مربوط به گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال بوده است.
محمدزاده گفت: براساس شاخص میزان عمومی ازدواج در سال ۱۴۰۳، استان خراسان جنوبی با ثبت ۶.۲ واقعه ازدواج به ازای هر هزار نفر جمعیت، در رتبه یازدهم کشوری قرار گرفته است.
وی افزود: طی پنج سال گذشته، رقم این شاخص در استان همواره بالاتر از میانگین کشوری بوده است.