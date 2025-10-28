به مناسبت سالروز میلاد باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، از ۵۵ پرستار بیمارستان امام رضا علیه السلام و مرکز دیالیز شهر دو لت آباد تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار گفت: بخش‌های زایشگاه و اتاق عمل بیمارستان امام رضا علیه السلام در مراحل پایانی قرار دارد و با کمک خیران در حال تجهیز است.

حسن کمالی افزود: در حال حال حاضر مرکز دیالیز مرحوم آیت الله ناصری دارای ۲۲ تخت و دستگاه دیالیز است و در سه شیفت به ۱۲۰ بیمار خدمت رسانی می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۷ خانه بهداشت، پایگاه سلامت محلی، مرکز جامع سلامت شهری و درمانگاه دولتی در برخوار گفت: در این مراکز خدمات پزشک عمومی، مامایی، کنترل فشار و قند و خدمات پزشکی ارائه می‌شود.