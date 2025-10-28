نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظورتکمیل کادر افسری و درجه داری نداجا از بین جوانان مومن، متدین و علاقمند به حرفه نظامی گری، هم رزم می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظورتکمیل کادر افسری دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر و همچنین درجه داری نداجا از بین جوانان مومن، متدین و علاقمند به حرفه نظامی گری با مدرک تحصیلی دیپلم هم رزم می‌پذیرد.

داوطلبان تا ۲۹ آبان فرصت دارند به پایگاه اطلاع رسانی www.gozinesh.aja و یا به دفتر استخدام این فرماندهی به نشانی رشت، خیابان رسالت، انتهای منازل سازمانی نیروی دریایی، جنب کانون بازنشستگان آجا مراجعه کنند.

همچنین شماره تماس ۰۱۳۳۳۳۳۹۹۷۵ و ۰۹۳۹۶۷۸۳۸۹۵ آماده پاسخگویی به سوالات داوطلبان است.