نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، شامگاه دوشنبه ۲۷ اکتبر، در اقدامی که تنش‌های منطقه‌ای را به سطح جدیدی رساند، تعلیق کامل توافقنامه‌های انرژی با کشور همسایه، ترینیداد و توباگو را اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ مادورو این اقدام را یک «اقدام احتیاطی» در برابر تبدیل شدن ترینیداد به "ناو هواپیمابر امپریالیسم آمریکا" علیه ونزوئلا توصیف کرد.

این تصمیم که در جریان برنامه تلویزیونی "با مادورو" اعلام شد، پاسخی مستقیم به آنچه مادورو اقدامات خصمانه دولت کاملا پرساد-بیسسار، نخست‌وزیر ترینیداد و توباگو، خواند، محسوب می‌شود، رئیس‌جمهور ونزوئلا این کشور را به پیروی از دستورات امپریالیسم آمریکا علیه ملت بولیواری متهم کرد.

مادورو با لحنی قاطع اظهار داشت: در برابر تهدید نخست‌وزیر [ترینیداد] برای تبدیل کشورش به ناو هواپیمابر امپراتوری آمریکا علیه ونزوئلا و آمریکای جنوبی، تنها یک گزینه باقی می‌ماند و اقدام احتیاطی تعلیق فوری تمامی توافقات انرژی و هر آنچه در این زمینه مورد توافق قرار گرفته بود را تصویب کرده‌ام.

این تصمیم می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای ترینیداد و توباگو داشته باشد که به منابع گازی ونزوئلا برای تأمین انرژی و صنعت پتروشیمی خود چشم دوخته بود.

رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین اعلام کرد، این موضوع را برای مشورت قانون اساسی به شورای کشور، دیوان عالی دادگستری و مجلس ملی ارجاع داده است تا پس از دریافت توصیه‌های لازم، یک تصمیم ساختاری در این زمینه اتخاذ کند.

این اقدام تلافی‌جویانه، تنش دیپلماتیک و نظامی موجود در دریای کارائیب را به یک بحران اقتصادی و انرژی نیز گسترش می‌دهد و نشان‌دهنده عزم کاراکاس برای استفاده از اهرم‌های اقتصادی خود در برابر فشارهای نظامی و سیاسی است.