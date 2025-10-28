اعلام مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در قزوین
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: راهپیمایی یومالله ۱۳ آبانماه امسال از میدان میر عماد به سمت میدان آزادی قزوین برگزار خواهد شد.
وی گفت: روز سیزدهم آبان، یادآور سه رخداد مهم و سرنوشتساز -تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانشآموزان بیپناه در سال ۱۳۵۷ روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان افزود: بر این اساس با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود و توجه ویژه به ایّام دههی اول فاطمیه و تمسک به آموزههای آن حضرت در استکبارستیزی و ظلمستیزی، در صدد هستیم تا مراسم این روز را به صورت باشکوه و اثرگذار برگزار کنیم.