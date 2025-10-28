مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه امسال خشک‌ترین پاییز را تاکنون سپری کرده‌ایم، گفت: با وجود گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال آبی جدید، میزان بارندگی در تهران کمتر از یک میلی‌متر گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «بهنام بخشی» اظهار داشت: در حالی که آمار بارش‌های تهران در مهرماه امسال رقم ناچیز ۰.۶ میلی‌متر ثبت شده است، اما سال گذشته که کم‌بارش‌ترین سال ۶۰ سال گذشته محسوب می‌شود، در مهرماه بیش از ۲۰ میلی‌متر بارندگی در تهران ثبت شده بود.

به‌گفته وی، کشور وارد ششمین سال خشکسالی متوالی خود شده است و این شرایط ایجاب می‌کند که با دقت نظر، رفتار خردمندانه و مصرف مسئولانه از آب که کالایی تولیدشدنی نیست، استفاده کنیم.

وی افزود: این ضرورت در رفتار مصرفی شهروندان نیز به‌خوبی مشهود است چراکه تعداد مشترکان خوش‌مصرف افزایش یافته، مصرف مشترکان بد‌مصرف تعدیل شده و مشترکان پرمصرف به سمت خوش‌مصرفی تغییر جهت داده‌اند.

وی تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب از یک سو به بد‌مصرف‌ها تذکر داده و از سوی دیگر، در مهرماه امسال با آغاز طرح اعطای برچسب خوش‌مصرفی، از خوش‌مصرفان قدردانی کرده است.

بخشی با اشاره به اینکه تابستان گذشته، تهران روز‌های سختی را پشت سر گذاشت، خاطر نشان کرد: بسیاری از شهروندان با درک شعار «تهران، شهر حساس به آب» به اهمیت شرایط پی بردند و با پویش «۲۰ در ۳۰» همراه شدند که با تداوم این همراهی و مراقبت از قطره‌قطره آب، می‌توان اطمینان داشت که تهران با همراهی میلیون‌ها شهروند مسئولیت‌پذیر از این شرایط دشوار عبور خواهد کرد.

وی در ادامه به راهکار‌های صرفه‌جویی اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، استفاده از کاهنده‌های مصرف آب می‌تواند دستکم ۳۰ درصد در کاهش مصرف موثر باشد و شهروندان علاقه‌مند می‌توانند برای دریافت این تجهیزات با سامانه ۱۲۲ آبفای استان تهران تماس گرفته و درخواست خود را ثبت کنند تا این لوازم به صورت تسهیلات یکساله در اختیار آنان قرار گیرد.

وی افزود: راهکار‌های ساده‌ای برای صرفه‌جویی در مصرف آب وجود دارد؛ برای مثال، بیشترین هدررفت آب در زمان استحمام رخ می‌دهد. با کوتاه کردن مدت زمان دوش گرفتن، می‌توان سهم بزرگی در مدیریت مصرف داشت. همچنین، با توجه به خنک‌تر شدن هوا در این روزها، استفاده از کولر‌های آبی دیگر ضرورتی ندارد، اما همچنان مشاهده می‌شود که در برخی مراکز تجاری این وسایل روشن هستند.

وی تصریح کرد: لازم است همگی نسبت به مصادیق اسراف در مصرف آب هوشیار باشیم تا حقوق نسل‌های آینده این سرزمین تضییع نشود.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پایان تاکید کرد: با پیوستن به پویش «۲۰ در ۳۰» و آگاهی از روش‌های صرفه‌جویی که در قالب این پویش آموزش داده می‌شود، می‌توان گام موثری در مدیریت مصرف برداشت. استفاده از کاهنده‌های مصرف، کوتاه کردن زمان استفاده از آب، و کاهش حجم ورودی آب به ساختمان‌ها ازجمله اقدام‌هایی است که در عبور از شرایط فعلی کم‌آبی موثر خواهد بود.

به‌گفته بخشی، با توجه به شواهد و قرائن موجود، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که پاییز امسال در تهران خشک‌تر از تابستان خواهد بود و میزان بارندگی و برف نیز در حداقل ممکن قرار دارد.