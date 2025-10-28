پخش زنده
زنگ پدافند غیرعامل در مدارس استان اردبیل نواخته شد.به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، بیش از ۶۰۰ عنوان برنامه با محوریت مقابله با شرایط بحرانی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل زنگ پدافند غیرعامل با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فرهنگیان، اولیا و دانشآموزان در دبیرستان سمیه ناحیه دو اردبیل به صدا درآمد.
در این آیین، مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با گرامیداشت یاد و خاطرهی ۷۲۱ شهید دانشآموز استان و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و خدمت، بر اهمیت ارتقای آگاهی و آمادگی جامعه بهویژه نسل نوجوان در برابر تهدیدات و بحرانها تأکید کرد.
سید اردشیر رشیدی آلهاشم در سخنان خود با اشاره به شعار سال پدافند غیرعامل مبنی بر «تابآوری زیرساختی و پایداری اجتماعی» گفت: پدافند غیرعامل تنها به حوزههای نظامی محدود نمیشود، بلکه شامل همهی عرصههای زندگی از جمله انرژی، آموزش، بهداشت و زیرساختهای حیاتی جامعه است. هدف اصلی آن حفظ تداوم زندگی و جریان آموزش در شرایط بحرانی است.
رشیدی آل هاشم با بیان اینکه در دوران همهگیری کرونا، استفاده از بسترهای مجازی مانند شبکهی شاد نمونهای از اجرای پدافند غیرعامل در حوزهی آموزش بود، افزود: در صورت وقوع بحرانهایی مانند برف و کولاک یا تعطیلی مدارس، استمرار فرآیند یاددهی و یادگیری باید از طریق سامانههای مجازی، تلویزیون آموزشی یا حتی رادیو دنبال شود تا آموزش متوقف نشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در ادامه با تأکید بر لزوم فرهنگسازی و آموزش پدافند غیرعامل از سنین دانشآموزی گفت: دانشآموزان میتوانند با انجام فعالیتهایی مانند تحقیق، مقالهنویسی، تولید محتوای چندرسانهای، ساخت انیمیشن، شرکت در مسابقات و ایدهپردازیهای علمی و فرهنگی نقش مؤثری در گسترش فرهنگ پدافند غیرعامل ایفا کنند.
سید اردشیر رشیدی آل هاشم در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای مدیر، عوامل اجرایی و دانشآموزان دبیرستان سمیه، از برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی، علمی و مهارتی در طول هفتهی پدافند غیرعامل در مدارس استان خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با برنامهریزی دقیق و آموزش هدفمند، تابآوری اجتماعی و آمادگی عمومی در برابر حوادث طبیعی و تهدیدهای احتمالی در سطح مدارس استان افزایش یابد.