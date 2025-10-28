به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدعلی محمدی، با بیان اینکه نظارت بر بازار و قیمت‌گذاری برعهده وزارت صمت و اداره کل صمت در استان‌ها است، افزود: نظارت دقیق، مستمر و چندلایه بر بازار کالا‌های اساسی استان همدان درحال انجام است.

او با اشاره به وضعیت بازار کالا‌های اساسی، تأکید کرد: در حوزه نظارت دائم، هیچ مشکلی وجود ندارد، مثلاً در مورد روغن، نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری در قیمت مشاهده نشده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان تصریح کرد: اقلامی که از خارج وارد می‌شوند مانند برنج وارداتی، معمولاً تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و سایر مؤلفه‌ها قرار دارند، اما سایر کالا‌های اساسی مثل آرد و شکر با همان قیمت قبل عرضه می‌شوند.

محمدی با اشاره به شیوه نظارت‌های میدانی، گفت: در استان همدان ۲۵ تیم ناظر فعال داریم که در شهر همدان و ۹ شهرستان به شکل دائم سرکشی می‌کنند و این بازرسی‌ها به‌ویژه در نقاطی که جنبه شکایت‌محور دارند بیشتر است.

او با بیان اینکه شهروندان می‌توانند از طریق درگاه وب، مراجعه حضوری، یا تماس تلفنی با شماره ۱۲۴ گزارش‌های خود را اعلام کنند، افزود: رسیدگی به شکایات به‌صورت فوری انجام می‌شود.

این مسئول از کسب رتبه سوم کشوری همدان در رسیدگی زودهنگام به شکایات مردمی خبر داد و گفت: در بیش‌تر موارد، در نهایت طی سه تا چهار روز پرونده‌ها بررسی می‌شوند و بلافاصله اقدام عملی انجام می شود.