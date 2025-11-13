به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مشاور رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در امور بانوان در این مراسم گفت: سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور حدود ۱۱ هزار نیروی انسانی دارد که حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دهند .

فاطمه مهدوی افزود : تفاوت دریافتی دستمزد مردان و زنان شاغل در نهادها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری منشا قانونی دارد و رفع این نقص با طرح موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در دست پیگیری است.

علیرضا رهایی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان هم در این همایش گفت: در این استان به ازای هر ۲۰۰ هزار هکتار اراضی این استان فقط یک نیروی یگان حفاظت (قرقبان وجنگلبان) فعالیت دارد.

به گفته وی ، هم اکنون ۴۴ نفر نیروی جنگلبان در استان فعال هستند.

از ۹.۷ میلیون هکتار وسعت استان سمنان، ۵۵ درصد نواحی بیابانی و خشک، ۳۸.۵ درصد مرتع، ۲ درصد اراضی کشاورزی و ۳.۶ درصد جنگل است و از مجموع مناطق جنگلی، ۵۸ هزار هکتار جنگل‌های هیرکانی و پهن برگ شامل جنگل ابر و جنگل رودبارک، ۱۵۰ هزار هکتار جنگل سوزنی برگ و ۱۴۴ هزار هکتار جنگل‌های کویری وبیابانی رادربردارد