به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمد کولیوند در جلسه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی گرمسار با اشاره به مشکلات در بخش زیر ساختی به خصوص انرژی ها در حوزه های آب و برق در غرب استان سمنان گفت: :تامین زیر ساخت های صنعت در اولویت توسعه اقتصادی این استان است

وی افزود : یکی از دغدغه های صنعتگران در شهرستان گرمسار موضوع تامین آب است که این مشکل از طریق راهکارهایی نظیر انتقال چاه های کشاورزی به صنعت و همچنین احداث چاه های جدید و همچنین وارد مدار زدن چاه های قدیمی ، استفاده از پساب های صنعتی و اجرای طرح تصفیه خانه در شهرک های صنعتی گرمسار در دست پیگیری است.

استاندار سمنان با اشاره به درخواست صنعتگران برای رفع مشکل قبوض برق و اضافه برای پیگیری این مساله قول مساعد داد.